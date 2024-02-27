البنك الأهلي يتعاون مع OPay لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع شركة "OPay" مصر بهدف تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بطريقة جديدة، وذلك عن طريق تطبيق ""OPay خصماً من حساب العملاء بالبنك الأهلي المصري مباشرة من خلال خدمة الأهلي موبايل، تيسيراً على العملاء لإتمام عمليات الدفع الإلكترونية الخاصة بالمعاملات المالية بكل سهولة ويسر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك والتوجه العام نحو تفعيل التحول الرقمي.

وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن إطلاق خدمات الدفع الإلكترونية - خصما من حساب العميل بالبنك مباشرة عن طريق خدمة الأهلي موبايل - يستهدف تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، بهدف توفير تجربة مصرفية راقية وأكثر فاعلية، والتي تضع العملاء في المقام الأول وتلبي الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لهم، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تسهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من العملاء الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات، وهو ما يعكس حرص البنك الأهلي المصري على دمج الشرائح غير المتعاملة مع القطاع المصرفي وتأثيرها على تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن تعاون البنك الأهلي المصري مع شركة "OPay " يأتي ليشمل أهم الخدمات التي يحتاجها العملاء بكافة فئاتهم، مشيراً الى أنه يمكن للعملاء الدخول على التطبيق الخاص ب "OPay" واختيار الخدمة المطلوب سدادها، واختيار "الدفع من خلال خدمة الاهلي موبايل" من الخيارات المتاحة بصفحة الدفع لدى " OPay"، وإدخال كود المستخدم ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بكود المستخدم، ومن هنا يتم تحديد حساب الخصم المراد خصم المعاملة منه والاطلاع والموافقة على الشروط والاحكام وتفاصيل الرسوم، ليتم التأكد من بيانات المعاملة والموافقة عليها.

وأكد محمود خضر رئيس مجلس إدارة شركة اوباي مصر ان الشراكة مع البنك الأهلي المصري تعد شراكة استراتيجية حيث انها تأتي في اطار الخطة المسبقة التي وضعتها شركة OPay مع البنك الأهلي المصري لتقدم للسوق المصري جميع حلول المدفوعات الالكترونية للتسهيل على العملاء، مضيفا ان هذه الشراكة تعد خطوة جديدة في طريق التعاون الاستراتيجي مع البنك وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن اتفاقيات أخرى في ذات السياق، كما توجه بالشكر لكافة فرق العمل من البنك الأهلي المصري وشركة OPay لإطلاق هذه الخدمة في الوقت المحدد.