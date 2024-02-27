عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي يتعاون مع OPay لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع شركة "OPay" مصر بهدف تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بطريقة جديدة، وذلك عن طريق تطبيق ""OPay خصماً من حساب العملاء بالبنك الأهلي المصري مباشرة من خلال خدمة الأهلي موبايل، تيسيراً على العملاء لإتمام عمليات الدفع الإلكترونية الخاصة بالمعاملات المالية بكل سهولة ويسر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك والتوجه العام نحو تفعيل التحول الرقمي.  

وصرح يحيى أبو الفتوح  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن إطلاق خدمات الدفع الإلكترونية - خصما من حساب العميل  بالبنك مباشرة عن طريق خدمة الأهلي موبايل - يستهدف تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، بهدف توفير تجربة مصرفية راقية وأكثر فاعلية، والتي تضع العملاء في المقام الأول وتلبي الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لهم، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تسهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من العملاء الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات، وهو ما يعكس حرص البنك الأهلي المصري على دمج الشرائح غير المتعاملة مع القطاع المصرفي وتأثيرها على تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي. 

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن تعاون البنك الأهلي المصري مع شركة "OPay " يأتي ليشمل أهم الخدمات التي يحتاجها العملاء بكافة فئاتهم، مشيراً الى أنه يمكن للعملاء الدخول على التطبيق الخاص ب "OPay" واختيار الخدمة  المطلوب سدادها، واختيار "الدفع من خلال خدمة الاهلي موبايل" من الخيارات المتاحة بصفحة الدفع لدى " OPay"، وإدخال كود المستخدم ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بكود المستخدم، ومن هنا يتم تحديد حساب الخصم المراد خصم المعاملة منه والاطلاع والموافقة على الشروط والاحكام وتفاصيل الرسوم، ليتم التأكد من بيانات المعاملة والموافقة عليها.

وأكد محمود خضر رئيس مجلس إدارة شركة اوباي مصر ان الشراكة مع البنك الأهلي المصري تعد شراكة استراتيجية حيث انها تأتي في اطار الخطة المسبقة التي وضعتها شركة OPay مع البنك الأهلي المصري لتقدم للسوق المصري جميع حلول المدفوعات الالكترونية للتسهيل على العملاء، مضيفا ان هذه الشراكة تعد خطوة جديدة في طريق التعاون الاستراتيجي مع البنك وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن اتفاقيات أخرى في ذات السياق، كما توجه بالشكر لكافة فرق العمل من البنك الأهلي المصري وشركة OPay لإطلاق هذه الخدمة في الوقت المحدد.

البنك الاهلي الاهلى المصري OPay مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خدمات الدفع التحصيل الالكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

شروط جديدة لتعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي .. وهؤلاء محرومون

كهربا يسدد غرامته للزمالك خلال أيام قبل جلسة المحكمة المقبلة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ