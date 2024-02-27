أحمد زيزو ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم أحمد مصطفى " زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان " زيزو" تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.