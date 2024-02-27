انعقاد الاجتماع 14 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب.. غدا

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ستعقد أعمال " الاجتماع (14) للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب"، يومي 28 و29 فبراير 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك للتحضير لأعمال الدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمقرر انعقادها 17-18 ابريل 2024 بجمهورية العراق.



وأوضحت بأن الاجتماع سيناقش المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية (60) للمجلس ومكتبه التنفيذي ويتضمن اجتماع اللجنة مناقشة: التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والتجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، وإعادة تفعيل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، ونتائج اجتماع اللجنة العربية الصحية للطوارئ في ضوء المستجدات الإنسانية والاغاثية الملحة للدول العربية، وتوصيات اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.

وأضافت أن الاجماع يناقش موضوعات هامة أخرى وهى: جائزة الطبيب العربي، واجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الجمعية العامة للصحة العالمية بجنيف/ مايو 2024، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والاطلاع على تقارير: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.



كما ستناقش اللجنة المواضيع المقدمة من الدول العربية وهى: جمهورية مصر العربية بشأن " تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية"، والمملكة الاردنية الهاشمية حول " استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية"، و" نظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية"، "وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في السجون وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء"، وكذلك الموضوعات المقدمة من المملكة المغربية "مشروع برنامج في مجال الصحة الإنجابية"، و"مشروع رقمي تطبيقي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية"، والمملكة العربية السعودية حول " صمود نظم الرعاية الصحية في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية"، والمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات بالرياض / نوفمبر 2024.