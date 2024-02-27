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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"شخصية مكروهة".. صبا مبارك تكشف أصعب شيء واجهها في مسلسل "بين السطور"

صبا مبارك
صبا مبارك

كشفت الفنانة صبا مبارك عن أصعب شيء واجهها أثناء تصوير دورها فى مسلسل بين السطور والذى تقدم من خلاله شخصية مذيعة.

وقالت صبا مبارك فى برنامج صاحبة السعادة، أصعب شيء بالنسبة لى فى مسلسل بين السطور أنى أقدم شخصية مكروهة فى عمل يعرض على مدار 30 يوم.

وأضافت صبا مبارك : بين السطور مقتبس من مسلسل كوري، ولكن الكوريين عندهم ثقافة وجملة عصبية مختلفة تمامًا عنا، وتمثيلهم بارد، ولكننا مختلفون عنهم.

تنتقل صبا مبارك ما بين المشاعر المختلفة والمتناقضة، من هند القوية والعنيدة التي لا يقف أمامها شيء في سبيل تحقيق أهدافها وطموحاتها، لنراها اليوم هند أخرى مختلفة تماماً، فهي ضعيفة وحزينة ومكسورة وغاضبة، وتفقد لأول مرة سيطرتها على غضبها ومشاعرها وتشعر بالربكة وفقدانها القدرة على التصرف.

كل هذه المشاعر المتضاربة وصلت بها صبا إلى ذروتها اليوم في الحلقة 15 من مسلسل بين السطور، عندما يخذلها الجميع من حولها، وكانت البداية صدمتها الشديدة لموت أمها، وهي أكبر نقطة ضعف في حياتها، وفي ذروة حزنها عليها يظهر لها والدها المختفي منذ سنوات والذي ترك في داخلها مشاكل نفسية منذ الطفولة، ليجلب معه المزيد من الحنق والغضب لديها، عندما تكتب عنها الصحف الصفراء وتصفها بالـ"جاحدة" بعد أن طردته من عزاء والدتها.

ووسط كل هذا الخذلان تتملكها مشاعر الغيرة، عندما تعلم أن زوجها كان غائباً طوال اليوم لانشغاله بهدى (ناردين فرج) أرملة حبيبها السابق جيمي أندرسون (محمد علاء)، بعد أن ادعت الأخيرة الإعياء لكي يصطحبها إلى المستشفى ثم إلى بيتها.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

الفنانة صبا مبارك برنامج صاحبة السعادة بين السطور صاحبة السعادة مسلسل بين السطور صبا مبارك

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