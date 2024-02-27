خصم 3100 جنيه على شاومي Xiaomi 14.. المنافس الأشرس لهاتف iPhone 15

تواصل شاومي تجاوز حدود الابتكار مع أحدث إصداراتها، هاتف شاومي 14 ، الذي يتميز بتصميم مذهل إلى جانب أداء قوي وميزات متطورة وتجربة مستخدم فريدة، حيث من المقرر أن يغير هاتف شاومي 14 الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزتنا.

ويقدم موقع Giztop حاليًا خصمًا يصل إلى 100 دولار على هاتف شاومي 14 أي ما يعادل 3100 جنيه مصري، وهو ما يجعله مطروحا بأسعار معقولة دون الإخلال بالميزانية، لكن من المهم ملاحظة أن هذا العرض متاح لفترة محدودة فقط.

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مواصفات هاتف شاومي 14

في قلب هاتف شاومي 14 تقع شاشته الرائعة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.36 بوصة مع دقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعرض هذه الشاشة المحتوى بوضوح نابض بالحياة لا مثيل له.

ويعمل هاتف شاومي 14 بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 القوي، مما يضمن أداءً سريعًا كالضوء وتعدد مهام سلس، ويقترن هذا المعالج القوي بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وحتى 1 تيرابايت من سعة تخزين UFS 4.0، مما يتيح للهاتف التعامل بسهولة حتى مع أصعب المهام.

ويمكن التقاط كل لحظة بأدق التفاصيل مع نظام الكاميرا المزود بعدسة Leica Summilux من شاومي 14. ويشتمل هذا الإعداد المتعدد الاستخدامات على مستشعر Super Dynamic Prime بدقة 50 ميجابكسل وعدسة Telephoto عائمة مقاس 75 مم وعدسة بزاوية عريضة للغاية، مما يتيح لك إطلاق العنان لإبداعك والتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة في أي سيناريو.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم مثبت الصورة البصري (OIS) ومثبت الصورة الإلكتروني (EIS)، أصبحت اللقطات المهتزة من الماضي.

كما يمكن البقاء على اتصال وإنتاجية أثناء التنقل مع Xiaomi Hyper OS، المستند على نظام Android 14. يوفر نظام التشغيل Xiaomi Hyper OS، بواجهة سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع MIUI 14، وهو ما يمنح تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة، تتيح لك البقاء منظمًا ومركزًا طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنقل في هاتفك أكثر سهولة من أي وقت مضى بفضل دعم الإيماءات على الشاشة الكاملة.

وتخلص من مشكلة نفاد الطاقة إلى الأبد مع بطارية شاومي 14 الضخمة بسعة 4610 مللي أمبير سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو تلعب الألعاب أو تتصفح الويب، فإن هذه البطارية القوية تضمن لك البقاء على اتصال طوال اليوم.

مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، أصبح إعادة شحن بطاريتك أسرع وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى.

يلتقي الأمان بالراحة مع ماسح بصمة الأصابع الموجود ضمن شاشة شاومي 14، إذ يمكنك ببساطة، لمس ومسح بصمة إصبعك لإلغاء قفل جهازك في لحظة، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة في جميع الأوقات.

لكن هاتف شاومي 14 لا يتعلق فقط بالأداء والإنتاجية، بل يتعلق أيضًا بالترفيه، وذلك بفضل دعم مكبر الصوت الذي يمكنك من الاستمتاع بأغانيك المفضلة بصوت نقي عميق وغامر.

كما أنه بفضل تقنية NFC متعددة الوظائف ونظام تحديد المواقع ثنائي التردد وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وتكنولوجيا هوائي متقدمة، ستظل دائمًا متصلاً ومسيطرًا بغض النظر عن مكان وجودك.

ويعتبر هاتف شاومي 14 مع شاشته المذهلة وأدائه القوي وميزاته المبتكرة وتصميمه الأنيق الرفيق المثالي للعمل واللعب وكل ما بينهما.