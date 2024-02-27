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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: الشركة المتحدة ذو استراتيجية واضحة لزيادة وعي المواطن المصري

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب  أن ما تبذله الشركة المتحدة من جهود وما تقوم بإنتاجه من أعمال فنية  يؤكد أنها صاحبة استراتيجية واضحة في الارتقاء بوعي المواطن المصري، مشيرا إلي أن شهر رمضان المقبل سيشهد استمرار لتلك الجهود للارتقاء بوعى وذوق المواطن المصري.

وأعلن الدكتور هشام عناني، ترحيبه بالتنوع الواضح فيما تنتجه الشركة المتحدة وتقدمه للمشاهد المصري من خلال كوكتيل ثقافي وفني وتاريخي يهدف إلى إشباع كل ألوان الذوق العام.


وأضاف عناني، أن الشركة المتحدة دائما تحترم المشاهد من خلال تقديمها مايناسب روحانيات الشهر الفضيل والحفاظ علي تقاليد الأسرة المصرية في هذا الشهر الكريم.

وأشاد عناني، بما تم إعداده من أعمال   مواكبة للأحداث الجارية وإبراز ما يشغل الرأي العام المصري وهو القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.


وأكد الحزب أن نجاح الشركة المتحدة في الأعوام الماضية لم يكن وليد الصدفة ولكن كان ذلك من خلال جهد وفكر متميز قادر علي تقديم ماهو جديد في إطار ثقافي ووطني وفني محترم.

 

واستشهد عنانى بالأعمال الفنية التى استعرضت مامرت به البلاد خلال السنوات الأخيرة من خلال مسلسل الإختيار، ليكون شاهدا تاريخيا علي حقيقة ما شهدته مصر في تلك الحقبة التاريخية الهامة.

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