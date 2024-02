بعد شهرين من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم Wonka

حقق فيلم تيموثي شالاميه الجديد Wonka إيرادات جيدة خلال شهرين من طرحه في دور العرض العالمية، تخطت 600 مليون دولار.

بلغت إيرادات Wonka في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 215 مليون دولار، وهو رقم جيد مقارنة بطرحه خلال منافسة قوية لعدد من الأعمال الأخرى.

ويلعب تيموثي شالاميه الذي يبلغ من العمر 25 عاما، في فيلم Wonka شخصية ويلي ونكا الشهيرة التي قدمت في فيلم لأول مرة عام 1971.

ويعد فيلم Wonka امتدادا لعملين سابقين تدور أحداثهما حول ويلي ونكا صاحب مصنع الشوكولاتة الشهير، الذي يستند في قصته على كتابة للأطفال اسمه "تشارلي ومصنع الشوكولاتة".

وطرح الفيلم الأول Willy Wonka & the Chocolate Factory عام 1971 وقام ببطولته جين وايلدر وجولي داون كول، أما الفيلم الثاني هو Charlie and the Chocolate Factory وطرح عام 2005 وقام ببطولته جوني ديب.

وظهر تيموثي شالاميه بزي تشارلي صاحب مصنع الشوكولاتة الشهير وقبعته المألوفة، في دعاية الفيلم الذي يشارك في بطولته أوليفيا كولمان ومات لوكاس، وعدد كبير من النجوم ويخرجه البريطاني بول كينج.