الإجهادات البيئية والقطاع الزراعى.. ندوة بالمعمل المركزى للمناخ

ينظم المعمل المركزي للمناخ الزراعى ندوة تحت عنوان الإجهادات البيئية والقطاع الزراعى و يلقي الندوة الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية ، وذلك غدا الأربعاء 28 فبراير 2024 .

وتنقسم الندوة إلي عدة محاور رئيسية :" ماهى الإجهادات البيئية؟ ، التغير فى المناخ ، أهم التأثيرات، سبل المواجهة ، التوصيات الزراعية بين الواقع والخيال ، دور الوزارة فى مواجهة التحديات البيئية على القطاع الزراعي، حلول مقترحة وقابلة للتنفيذ ، الأسئلة والحوار....

ونتطلب التغيرات المناخية الراهنة فهم الآثار المترتبة على الخريطة الزراعية وكيفية تبدل موازين الطبيعة وتقلبات الطقس التي تؤثر على مواعيد الزراعة ومواسم الحصاد.



ولتجاوز هذه التحديات، تحتاج الخريطة الزراعية إلى التكيف مع تغير المناخ، عبر اتخاذ إجراءات لتحسين إدارة الموارد المائية وتطوير تقنيات الري الحديثة للتعامل مع نقص المياه