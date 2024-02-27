مشرف وحدة الأطراف الصناعية: نخدم شريحة كبيرة من المواطنين.. والخامات مستوردة

قال ياسر هاشم مشرف وحدة الأطراف الصناعية والجبائر في مصنع الأطراف الصناعية بإمبابة، إنّ الوحدة تخدم شريحة كبيرة من الناس سواء كانوا أطفالا أو كبارا.

وأضاف "هاشم"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "لدينا عيادة للمصنع يخدم بها أطباء ممتازون للغاية، حيث يرسلون الطلب الخاص بالمريض ونفحص التوصيفات الواردة بالطلب ونبدأ في العمل عليها".

وتابع: "مثال بسيط.. تختلف أشكال الجبائر باختلاف الأعمار والمقاسات، ونصنع كل الأشكال ولكن الخامات مستوردة من شركة ألمانية، ونراعي القوة والخفة وأن تتمتع بأعلى المقاييس الطبية حتى لا تتسبب الجبيرة في أي ألم للأطفال، كما ان هناك جبائر مخصصة قبل النوم".