الرئيس السيسي يؤكد: مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح|فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح، معقبًا: “نرجو الوصول في الأيام القليلة المقبلة لهدنة وعمل إغاثة حقيقية لأهالينا في غزة في المجالات المختلفة”.



كما أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء، معقبًا: “محدش بيضيع في وجوده.. وعايز أقولكم متقلقوش”.



وانطلقت اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.