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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكريم المعلمين الشعراء أعضاء أندية الأدب بالبحيرة بمركز الإبداع الفنى بدمنهور

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

كرمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من خلال إدارة التواصل ودعم المعلمين ومديرية الثقافة بالبحيرة ونادي الأدب المركزي، الشعراء من معلمي التربية والتعليم أعضاء أندية الأدب بالبحيرة وذلك بمركز الإبداع الفنى بدمنهور. 

وضمن برتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم قامت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة (إدارة التواصل ودعم المعلمين) ومديرية الثقافة بالبحيرة (نادي الأدب المركزي) بتكريم الشعراء من معلمي التربية والتعليم أعضاء أندية الأدب بالبحيرة بمركز الإبداع الفنى بدمنهور.

وحضر  التكريم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومحمد مصطفى البسيوني وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، و هاني قدري مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بالبحيرة، و هشام رسلان رئيس نادي الأدب المركزي بالبحيرة، وبحضور مجموعة من رؤساء نوادي الأدب وأعضاء نادي الأدب المركزي بالبحيرة وذلك بمركز الإبداع الفني بدمنهور.

وشمل التكريم المعلمين الشعراء، وهم: عمرو الشيخ وبهجت صميدة وعماد عامر والشحات النقيدي ومحمد عرفة وفتحي الغنيمي وعماد سالم ونجاح عبد القادر وفاطمة اللمسي ورمضان عبد العزيز ورضا محمود و عفاف الجازوري و أسامة ناصف ورشا خاطر، كما تم الاستماع لقصائد الشعراء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الدور المهم الذي تلعبه الثقافة في المجتمع، مثنيا على قصائد الشعراء مطالباً إياهم أن يكون لهم دور فاعل في نشر ثقافة الإبداع وسط طلابهم في إطار يوم النشاط المدرسي المفعل داخل المدارس والاهتمام بالطلاب الموهوبين أدبياً من خلال إقامة نادي أدب مدرسي داخل كل إدارة تعليمية يضم المعلمين والطلاب المبدعين في تأليف الشعر والقصة والرواية على أن يقوم بالإشراف عليه المعلمون المبدعون أعضاء نوادي الأدب.

وأعرب وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة عن سعادته بالمقترح ووعد بتقديم الدعم اللازم لهم كما أكد أن كافة قصور وبيوت الثقافة تفتح أبوابها لجميع مبدعي التربية والتعليم من أجل صالح الوطن.

وعلى هامش اللقاء إلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بعدد من الطلاب والتلاميذ من أبناء مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور المترددين على قصر الثقافة والمشاركين بالفاعليات الثقافة والفنية والأدبية التي تقدمها الثقافة كمنارة للوعي والمعرفة على أرض البحيرة.

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