عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن اخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث قالت هيئة الأرصاد الجويه أنه من المتوقع أن يسود اليوم ، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد في أول الليل شديد البرودة آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن نتأثر بداية من اليوم وحتى يوم الأحد القادم الموافق ٣ مارس بظاهرتين، مع طقس غائم جزئيًا على جميع المدن ما عدا محافظات جنوب الصعيد، وذلك بالتزامن مع شهر أمشير المعروف بهبوب العواصف الترابية

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو