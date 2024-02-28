عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن اخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث قالت هيئة الأرصاد الجويه أنه من المتوقع أن يسود اليوم ، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد في أول الليل شديد البرودة آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وتوقعت أن نتأثر بداية من اليوم وحتى يوم الأحد القادم الموافق ٣ مارس بظاهرتين، مع طقس غائم جزئيًا على جميع المدن ما عدا محافظات جنوب الصعيد، وذلك بالتزامن مع شهر أمشير المعروف بهبوب العواصف الترابية

لمزيد من التفاصيل 
شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة: 3.4 مليار جنيه عوائد اقتصادية للمشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب

بسبب شرب الماء المثلج.. مأساة لاعب كمال أجسام أمريكي| استشاري يكشف السبب

جيش الاحتلال: اعتقال 3400 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب

شروط جديدة لاستبدال السلع ورد قيمتها وفقا للقانون.. تفاصيل

12 رسالة مهمة من الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف

بطائرة مسيرة.. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بـ سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور آثارت الجدل لـ هاجر أحمد| شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ