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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بأمر القانون.. حوافز مادية لـ أصحاب الأمراض المزمنة (تفاصيل)

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، منح العديد من المزايا والتسهيلات لا سيما لأصحاب الأمراض المزمنة لإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وتضمن باب تأمين المرض في قانون المعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام التأميني.

حيث نصت المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

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