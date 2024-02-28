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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال الغردقة يتلقون دروسًا دينية عن قصة ارتباط قلوبهم بحب الله

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد مدينة الغردقة مبادرة ملهمة لتعليم الأطفال قيم الإسلام وتعاليمه، تحت إشراف الشيخ رضا عكاشة، إمام وخطيب مسجد الرحيم الغفور، حيث يتم تنظيم حلقات قراءة القرآن الكريم ومحاضرات تثقيفية قبل بداية يومهم الدراسي.

وساهمت المبادرة في استيقاظ الصغار خلال لحظات الفجر الهادئة في مدينة الغردقة، لينطلقوا نحو مسجد الرحيم الغفور، حيث تنبثق قصة حب ملهمة تجاه الله والتعاليم الدينية بين أسوار المسجد.

وتركز المبادرة على ترسيخ قيم التدين والتربية الدينية وتحفيز قلوب الأطفال على المشاركة الفعالة في العبادة والتعليم الديني، فضلا عن بناء شخصياتهم على أسس دينية قوية توجههم نحو الخير والنجاح في حياتهم.

 

وفي سياق مماثل، اشاد الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، بالجهود الجبارة التي يقوم بها المسجد في دعم التعليم الديني والتربية الإسلامية للأطفال، مؤكداً على أهمية تواصل هذه الجهود لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي للأجيال الصاعدة.

تأتي هذه المبادرة كنقطة مضيئة في سماء التربية والتعليم الديني بالغردقة، حيث ينعم الأطفال بفرصة فريدة لبناء علاقة قوية مع الله وتعلم قيم الصلاة والتسامح والتعاون، فهي قصة حب تتجسد في صحوة الفجر، وتزرع في قلوب الأطفال بذور الإيمان والتقوى، لتنمو وتزهر في مستقبلهم المشرق.

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