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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد الكويت.. أصالة في قطر لإحياء حفل غنائي جديد| تفاصيل

أصالة
أصالة

تستعد المطربة أصالة للسفر إلى قطر خلال ساعات قليلة من الآن؛ لإحياء حفل غنائي جديد على شاطئ كتارا أرينا، وذلك يوم الجمعة القادمة.

ومن المفترض أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد الذى طرحته مؤخرا وكان يحمل أسم لحقت نفسي.

الحفل من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والتى بدأت على الترويج للحفل منذ عدة أيام من خلال طرحها لكثير من البوسترات الخاصة للحفل على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

حفل أصالة فى الكويت

وأحيت أصالة يوم الأربعاء الماضي حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وشاركها فى الحفل المطرب المصري أحمد سعد.
 

ألبوم أصالة 

وطرحت الفنانة أصالة أغاني الجزء الثاني من أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لحقت نفسي" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

 

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

وأتى الكليب بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها ، والتي تناسبت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها ووالدتها وأصدقائها.

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

أصالة المطربة أصالة قطر شاطىء كتارا

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