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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الهيئة العامة للمعارض يلتقي وفدًا صينيًا لإعادة تأهيل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للمعارض يلتقي وفدًا صينيًا

عقد اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لقاء اليوم الأربعاء مع مندوبى وكالة التعاون الدولى الاقتصادى بوزارة التجارة الصينية برئاسة li ying ونائب المدير العام للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "cscec" التى قامت بإنشاء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات 
وقام رئيس الهيئة باصطحاب الوفد الصينى لتفقد قاعات المركز والحديقة الصينية وناقش الطرفان إعادة تأهيل وتحديث القاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات .

وتأتي هذه الزيارة في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت عام 2014 حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاوناً مثمراً وعملياً في مختلف المجالات في ظل التوجيه الاستراتيجي والاهتمام الشخصي للرئيسين عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج .. وأن الاقتصاد المصري شهد الكثير من التحديات العالمية. 

ولكن استطاعت مصر تحت القيادة القوية للرئيس السيسي أن تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت بمثابة دعم وحائط عازل كافٍ للتعامل مع هذه التحديات.

الإقتصاد المصرى الهيئة المصرية العامة للمعارض التحديات العالمية التجارة الصينية الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التوجيه الإستراتيجي

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