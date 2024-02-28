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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم عقود مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في شربين ومنية النصر|صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء الدكتور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير لمؤسسة مصر الخير في إطار زيارتهم للمحافظة لتسليم وافتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة.


جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية .


شهد "المحافظ " و " الرئيس التنفيذي لبنك QNB " تسليم عقود مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر الأولي بالرعاية بمركزي شربين ومنية النصر  مقدمه من بنك QNB بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية 
وافتتح " مختار " و " بدير " مدرسة الشهيد محمد عبدالرازق الدكروري بقرية الفشاشة مركز شربين بعد تطويرها وتجهيزها بدعم كامل من بنك QNB بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية في إطار مبادرة حياة كريمة .


وقال " المحافظ " بإسم شعب الدقهلية ابعث برسالة شركة وتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي تنفيذه مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياه لأكثر من 60% من الشعب المصري من خلال تطوير الريف المصري ودعمه اللامحدود للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض مصر من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي وصرف مساعدات تكافل وكرامه وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.


كما قال " مختار " بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة الشراكة بين كافة مؤسسة الدولة والمجتمع المدني من أجل تقديم كافة الخدمات للشعب المصري سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التعليم أو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب .


ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لرئيس بنك QNB الأهلي ولمؤسسة مصر الخير لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية بالدقهليه من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي والمشاركة في تطوير العديد من المدارس والمستشفيات وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.


وأشار " مختار " إلي أننا نتطلع بأن يكون هناك تعاون مشترك مع بنك QNB والعديد من البنوك في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والخدمية لخدمة أبناء الدقهلية ، وسنسعي لتحقيق هذه الشراكه من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين أبناء الدقهلية.


وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل علي توفير وتقديم كافة الخدمات لأبناء الدقهلية من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي المقدمه الأسر الأولي بالرعاية.


ومن جانبه قال " الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي " أن هذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها البنك والمؤسسة في تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة للأسر المستهدفة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية تماشيا مع خطة وأهداف مصرفنا في السوق المصري، وتماشيا مع توجهات وأهدف البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .


ومن جهته أشار "رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير " إلي أن استمرار التعاون مع QNB الأهلي هو استثمار للنجاح الذي تحقق خلال الأعوام السابقة والذي شمل العديد من المبادرات التي تهدف لتمكين الأسر المستحقة في مجالات التعليم والتكافل الاجتماعي والصحة، بما يشمل تطوير المدارس وتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للسيدات لضمان تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وأجهزة رسم العصب ضمن مشروعات الرعاية الصحية.

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الأسر الاولى بالرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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