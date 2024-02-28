حَرّ في القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة لمدة 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، وتحديدا يومي الخميس والجمعة، وسط عدم وجود أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط أو حركة المواطنين.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

ويظل الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، استمرار الأجواء المائلة للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

ويظل نشاط الشبورة المائية صباحا خلال حالة الطقس الأيام المقبلة، مستمرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس الـ48 ساعة المقبلة، يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 48 ساعة المقبلة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 27 إلى 30 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة.

ويشهد الطقس يوم الجمعة، فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويمتد نشاط الرياح المحملة بالأتربة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد أيضا على فترات متقطعة.