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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تشارك في معرض ExCred بلندن

صدى البلد

شاركت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - امس في معرض ExCred والذي يعقد يومي 28 و29 فبراير 2024، وذلك من أجل التعاون مع صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام و الخاص لتأمين الائتمان التجاري و مواكبة التطورات الرئيسية التي تؤثر على التجارة والاستثمار والتأمين، وذلك بفندق هيلتون لندن تاور بريدج لندن بالمملكة المتحدة.


ويجمع المؤتمر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ووكالات ائتمان الصادرات، والبنوك التجارية، وشركات التأمين الخاصة، وشركات إعادة التأمين، والوسطاء التجاريين، ومديري الاستثمار، والممولين. وأوضحت المؤسسة أن المشاركة بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إدراة المخاطر الجيوسياسية و تأثير الصراع في الشرق الأوسط على التدفقات التجارية، وتمويل الصادرات، والمشاريع قيد التنفيذ، إلى جانب نشر كفاءات السوق، واكتساب رؤى حول الديناميكيات المتطورة في إدارة المخاطر والتغيرات في أساليب الاكتتاب والوساطة، والتطور المستمر في القطاع المالي.

البنك الاسلامي للتنمية البنوك التجارية التدفقات التجارية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار المملكة المتحدة

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