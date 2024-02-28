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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد، إن طقس البلاد سيتأثر خلال الساعات بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيكون سببا في ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد خلال ساعات النهار والليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس خلال الساعات القادمة ولمدة 48 ساعة، تحديدا يومي الخميس والجمعة، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء.

وتكون حالة الطقس خلال هذه الفترة، طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. 

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة القادمة، حيث ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه متوقع بعد الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، أن يأتي انخفاض فى درجات الحرارة مرة ثانية، لذلك يجب عدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ونصحت هيئة الأرصاد، المزارعين بعدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 48 ساعة المقبلة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 27 إلى 30 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة.

الطقس هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

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