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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض أسعار السلع خلال 45 يوما وهذه نصيحتي للمواطنين|فيديو

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

توقع أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية ،أن هناك إنخفاض أسعار السلع الكهربائية خلال ٤٥ يوم بسبب الإفراج عن السلع المستوردة في الجمارك.

 أرتفاع الأسعار تسبب في حالة ركود

 

وكشف هلال في مداخلة هاتفية عبر فضائية etc أن ارتفاع الأسعار متعلق بأرتفاع أسعار الإنتاج عالميا وارتفاع أسعار الشحن البحري والتأمين الدولية  وتأخر الإفراج والذي يتسبب بفرض غرامات تصل إلى ١٥٠ دولار  يومياً  على الحاويات فضلا عن أزمة الدولار وهذا يسبب ارتفاع سعر التكلفة على المنتج.

وأشار هلال الي أن أرتفاع الأسعار تسبب في حالة ركود وخسارة للتجار وإفلاس بعضهم مؤكداً أنه ليس هناك اوفر برايس على الأجهزة الكهربائية ويستطيع المواطن الشراء من المتاجر الكبرى والتوكيلات مايحتاجه فقط.

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