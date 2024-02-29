بطلة قادرون باختلاف: بقلد دنيا سمير غانم وعبلة كامل في طريقة كلامها

الرئيس السيسي طلب مني ارسم له صورة وهبدأ تنفيذها

قالت "صفاء طه" رسامة بطلة من أبطال قادرون باختلاف وإحدى المشاركات بالاحتفالية انها سعيدة عن مشاركتها في الاحتفالية ورؤيتها ولقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي،وأنها بدأت بتعلم الرسم في المنزل وأنها اخذت العديد من الكورسات حتي تؤهلها للاحترافية .

وذكرت "صفاء طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع على "القناة الأولى" ذكرت ان الحوار بينها وبين الرئيس كان شرف لها وانه سعيد بها وطلب منها الرئيس صورة مرسومة وانها ستبدأ في تنفيذها،

أوضحت "أميرة حربي"، "فنانة كوميدية"، وأحدى المشاركات في قادرون باختلاف، إنها ممثلة مسرح، وعملت مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي، وكانت تقلد الفنانة دنيا سمير غانم، وعبلة كامل في طريقة كلامها، مشيرة إلى أنها توجهت للفن حتى لا تستلم للمرضى خاصة، وأنها تقوم بغسل كلى بشكل دوري.

واسترسلت انها لا تحب المرض وتحب عمل فيديوهات على التيك توك وبقلد فنانين كثير وعبرت عن حبها للمجال الفني بمتعدد اشكاله وبكل انواعه،

وأكدت أنها سعيدة للغاية بمشاركتها فى احتفالية قادرون باختلاف اليوم، ولم تتحدث مع الرئيس ولكنها قدمت أول فقرة من قادرون باختلاف.