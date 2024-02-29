عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي طلب مني ارسم له صورة وهبدأ تنفيذها

بطلة قادرون باختلاف: بقلد دنيا سمير غانم وعبلة كامل في طريقة كلامها

احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف

قالت "صفاء طه" رسامة بطلة من أبطال قادرون باختلاف وإحدى المشاركات بالاحتفالية انها سعيدة عن مشاركتها في الاحتفالية ورؤيتها ولقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي،وأنها بدأت بتعلم الرسم في المنزل وأنها اخذت العديد من الكورسات حتي تؤهلها للاحترافية .

وذكرت "صفاء طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع على "القناة الأولى" ذكرت ان الحوار بينها وبين الرئيس كان شرف لها وانه سعيد بها وطلب منها الرئيس صورة مرسومة وانها ستبدأ في تنفيذها، 

أوضحت "أميرة حربي"، "فنانة كوميدية"، وأحدى المشاركات في قادرون باختلاف، إنها ممثلة مسرح، وعملت مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي، وكانت تقلد الفنانة دنيا سمير غانم، وعبلة كامل في طريقة كلامها، مشيرة إلى أنها توجهت للفن حتى لا تستلم للمرضى خاصة، وأنها تقوم بغسل كلى بشكل دوري.

واسترسلت انها لا تحب المرض وتحب عمل فيديوهات على التيك توك وبقلد فنانين كثير وعبرت عن حبها للمجال الفني بمتعدد اشكاله وبكل انواعه، 

وأكدت أنها سعيدة للغاية بمشاركتها فى احتفالية قادرون باختلاف اليوم، ولم تتحدث مع الرئيس ولكنها قدمت أول فقرة من قادرون باختلاف.

قادرون باختلاف الرئيس السيسي صفاء طه أبطال قادرون باختلاف الرسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ترشيحاتنا

عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية: أزمة السكر هتخلص في 10 أيام.. فيديو

طبيب البيت الأبيض يكشف عن تطورات الحالة الصحية لبايدن

أرخص هاتف سامسونج دلوقتي|مش هتصدق السعر

حاميها حراميها..القبض على مقاول مسئول عن حراسة خطوط أنابيب بترول بالإسماعيلية.. خاص

اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب المطرية

برلمانية عن معارض «أهلاً رمضان»: نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات المواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل مواليد

مي كساب تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ