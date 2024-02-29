تضامن النواب: الرئيس السيسي حريص على تقديم كل الدعم لـ"القادرون باختلاف"

ثمنت النائبة سلوي أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيها لصندوق قادرون باختلاف مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم.

وقالت إن احتفالية قادرون باختلاف اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومداخلاته خلال الاحتفالية مع "القادرون باختلاف" تعكس مدي الإنسانية والحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم.



وأشارت " أبوالوفا" إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي وهو يولي " ذوي الهمم " كل الدعم ، ففي عهده خرج للنور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحمل مميزات عديده لهم كما انه تم تخيص عام لهم تقديراً لهم وتابعت : وأخيراً صدور قانون قادرون باختلاف بكل ما يحمله من مميزات ودعم لتلك الفئة التي كانت مهمشة في الماضي .



وأوضحت “ أبوالوفا” أن الدولة المصرية قدمت جهوداً كبيرة أيضا في ملف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ورعايتهم للحصول على حقهم في التعليم المناسب، وتوفير أماكن مخصصة لذوي الهمم في الجامعات وتسهيل عملية التحاقهم بالدراسة، بجانب توفير برامج تدريبية لذوي الهمم لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل، وتخصيص نسبة من فرص العمل في القطاعين العام والخاص لذوي الهمم.