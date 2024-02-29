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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالنواب: 70% من مقترحات الحوار الوطني الخاصة بالمواطن تعلقت بالمحور الاقتصادي

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إنه منذ بداية الحوار الوطني من الجولة الأولي، طالبت أمانة الحوار الوطني بمشاركة المواطنين به لتقديم مقترحات ورؤى.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النوابخلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه وصل إلى أمانة الحوار الوطني عدد ضخم من المقترحات التي قدمها المواطنون تجاوز الـ70 ألف مقترح أو أكثر، موضحا أن أكثر من 70% من تلك المقترحات والرؤي كانت متعلقة بالمحور الإقتصادي.

وتابع النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن أغلب المقترحات التي جاءت من القوي السياسية والأحزاب كانت تأتي فى المحور السياسي، لافتا إلى أن هذا إنعكس على الإهتمامات للمواطن الذي يتابع الحوار ومشترك معه فى تقديم تلك المقترحات، حيث أنها مركزة فى الأساس على المحور الإقتصادي، ولذلك يشغل حيزا رئيسيا للأسرة المصرية.

النائب محمد عبد العزيز مجلس النواب النواب تنسيقية شباب الاحزاب الحوار الوطني

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