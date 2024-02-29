السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف.. نواب: رسالة طمأنة للشارع المصري.. وذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس

خلال انطلاق النسخة الخامسة لـ احتفالية " قادرون باختلاف" ..

أمين سر تضامن النواب: الرئيس السيسي حريص على تقديم كل الدعم لـ"القادرون باختلاف "

عضو تضامن النواب: "قادرون باختلاف" يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي

برلمانية: النماذج الملهمة المشاركة في حفل قادرون باختلاف نتاج طبيعي للدعم غير المسبوق من الدولة

انطلقت أمس، الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية “قادرون باختلاف”، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، أمس الأربعاء، بدعم صندوق قادرون باختلاف بـ 10 مليارات جنيه من أموال صفقة رأس الحكمة.

في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب مجلسي البرلمان والشيوخ بانطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف، مؤكدين أنهم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي.

بداية، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف اليوم، حملت رسائل هامة للشارع المصري، منها الإعلان عن وصول جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزى، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة رسالة طمأنة للشارع المصري، بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية، وبالتالي القدرة علي ضبط السوق والسيطرة على الأسعار من خلال توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء.

وثمن الجبلي، في تصريحات له، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف”، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لاهتمام الرئيس بتلك الفئة المهمة من المجتمع والحرص على تلبية احتياجاتها، وهو ما يتضح من خلال الاحتفال بهم كل عام تقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف اليوم، تؤكد اهتمامه بقضايا الشارع المصرى واحترامه لنصوص الدستور المصرى التى تنص علي حقوق مثل الفئات الهامة في المجتمع.

وأوضح الجبلي، أهمية خطوات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خلال السنوات الأخيرة نحو تمكين ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات والدعم لذوي الهمم وكفلت لهم حقوقا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية.

من جانبها، ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيها لصندوق قادرون باختلاف.

وقالت، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومداخلاته خلال الاحتفالية مع القادرين باختلاف تعكس مدي الإنسانية والحرص على تقديم جميع أوجه الدعم لذوي الهمم.

وأشارت "أبو الوفا" إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية وهو يولي "ذوي الهمم" كل الدعم، ففي عهده خرج للنور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحمل مميزات عديدة لهم، كما انه تم تخصيص عام لهم تقديراً لهم.

وتابعت: “وأخيراً صدور قانون قادرون باختلاف بكل ما يحمله من مميزات ودعم لتلك الفئة التي كانت مهمشة في الماضي”.

وأوضحت "أبو الوفا" أن الدولة المصرية قدمت جهوداً كبيرة أيضا في ملف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ورعايتهم للحصول على حقهم في التعليم المناسب، وتوفير أماكن مخصصة لذوي الهمم في الجامعات وتسهيل عملية التحاقهم بالدراسة، بجانب توفير برامج تدريبية لذوي الهمم لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل، وتخصيص نسبة من فرص العمل في القطاعين العام والخاص لذوي الهمم.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكوم بتخصيص 10 مليارات جنيها لصندوق قادرون باختلاف، يعكس مدي الدعم غير ابمسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للقادرين باختلاف، مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن ذوي الهمم يلقون كل الدعم من القيادة السياسية لأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم كل الحقوق، لافتة إلى أنه في عهد الرئيس السيسي صدرت التشريعات المهمة لذوي الهمم كقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وصندوق قادرون باختلاف.

وقالت "نبيه" إن النماذج الملهمة التي شاركت في حفل قادرون باختلاف هي نتاج طبيعي للدعم غير المسبوق لتلك الفئة، موضحة أنه في عهد الرئيس السيسي كل الفئات التي كانت مهمشة في السابق أصبحت تأخذ كل حقوقها.