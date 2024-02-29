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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفرالشيخ: العثور على جثامين آخر 3 ضحايا غرق معدية نكلا بالجيزة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، العثور على جثامين آخر 3 ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمحافظة الجيزة، وهم "سيف إبراهيم هنداوي، محمود محمد  السيد، عبدالرحمن ياسر الغرياني"، معلناً كف عمليات البحث بعد العثور على جثامين ضحايا معدية نكلاً من أبناء محافظة كفرالشيخ، وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الإنقاذ النهري والضفادع البشرية، ومعاونة الأهلي، التي استمرت لعدة أيام.

 

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، وجميع المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في عملية الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم للبحث عن الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لجميع أبنائها، وتقديم كافة أشكال الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

أحمد راشد محافظ الجيزة البحث والإنقاذ الإنقاذ النهرى الضحايا والمصابين اللواء هشام أبو النصر اللواء جمال نورالدين

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