برلمانية: كلمة وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بتأكيد وزير الخارجية بأن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة في غزة على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة وأنها تواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية.

وطالبت من المجتمع الدولي مساندة ودعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.



كما أشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد السفير سامح فهمى بأن مصر تواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية معتبرة هذه التصريحات الواضحة والحاسمة من وزير الخارجية المصرى بمثابة دليل قاطع على استمرار جهود الدولة المصرية لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة