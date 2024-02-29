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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: احتفالية قادرون باختلاف تثبت اهتمام الدولة الدائم برعاية ذوي الهمم

خالد مشهور عضو مجلس
خالد مشهور عضو مجلس النواب

قدم النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب خالص الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدور الكبير والملحوظ الذي يبذله لرعاية ودعم ذوي الهمم مؤكدا أنهم حظوا باهتمام ودعم غير مسبوق في عهد فخامته، وتم انشاء صندوق قادرون بإختلاف و تم سن تشريع منظم لدور الصندوق ضمانا لرعاية حقوقهم.

 

 وأضاف "مشهور" أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة والحضور في احتفالية قادرون باختلاف في نسخته الخامسة يعد قدوة لنا جميعا وأصبح تقليدا سنويا ننتظره كل عام ونلتف حوله، مشيدا بقرار الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف ليأتي هذا القرار مكملا لباقي القرارات التي وجه بها الرئيس في النسخ السابقة من احتفالية قادرون باختلاف في الأعوام السابقة ولعل أبرزها تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم والتوسع في مجالات تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا وإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم وصياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات والقطاعات


كما أكد "مشهور" على أن تطرق الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين رسالة تأكيد مستمرة علي دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني من خلال تقديم كافة سبل الدعم له، من أجل إعادة إعمار فلسطين مرة أخرى وعدم تهجير سكانها خارج أراضيهم

خالد مشهور مجلس النواب ذوى الهمم قادرون باختلاف

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