ضبط 132 کيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملة على الأسواق بالغردقة

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات للتفتيش على المطاعم والثلاجات وأماكن تخزين وبيع اللحوم، وذلك قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

وتنفیذا لتكليف مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، الدكتور محمد السید براوى، بعمل لجان دائمة لضبط المخالفين، تمكنت لجنة مكونة من أطباء التفتيش بالمديرية، من ضبط 132 کيلو جرام لحوم غیر صالحة للاستخدام الآدمي بمدينة الغردقة.

وتضمنت اللجنة أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية برئاسة الدكتورة رشا ربيع البكرى رئيس قسم التفتيش، وعضویه الدكتورة نهال محمود، وصلاح العمدة معاون بيطري.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والذى شدد على شن العديد من الحملات بجميع مدن المحافظة.