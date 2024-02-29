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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا بسيون في جولته الصباحية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية التي قام بها لمتابعته أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا بسيون بطول ٢٠ م بنسبة تنفيذ ٨٥%، والذي يتم ضمن خطة هيئة الطرق.

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وأكد المحافظ أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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المتابعة المستمرة السيولة المرورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة محافظ الغربية

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