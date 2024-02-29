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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: تنفيذ 13ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين بالغربية

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

 أعلنت جمعية الأورمان وفى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الغربية، إجراء عدد 13ألف و103عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية منذ بداية عملها بالمحافظة الى الأن. وذلك تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الأولى بالرعاية.


جاء ذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بقيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية  بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

محافظ الغربية يتابع الأعمال المنفذة في محور طريق المعامل بمركز طنطا


واكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، " إننا في  الغربية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى" ،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهداً في الدفع بجهود التنمية، موجهاً تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا من مرضى العيون. 
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية أجرى الكشف الطبي على عدد 50 ألف مريض واجراء عدد 13,103عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (9840) نظارة طبية .

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مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .
مضيفًا، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الغربية، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

السيد رئيس الجمهورية الدعم والرعاية القيادة السياسية و محافظة الغربية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية مديرية التضامن الاجتماعي مراكز لمجتمع المدنى

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