محافظ القاهرة: معرض القاهرة الدولي يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن معرض القاهرة الدولي يعد أحد أهم المعارض التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث حقق على مدار دوراته السابقة نجاحات كبيرة وساهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والعالمي.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم /الخميس/ ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي، والذي يقام في الفترة من 29 فبراير حتى 9 مارس القادم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستضيف المعرض دولة ليبيا الشقيقة كضيف شرف هذا العام بعد انقطاع أكثر من 11 عامًا، كما تشارك دولة الكويت الشقيقة بجناح لها.



وأضاف المحافظ أن المعرض يسهم في التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن المعرض يلعب دورًا كبيرًا في زيادة التنسيق والتكامل التجاري بين مصر وكافة الدول المشاركة.



ويعد معرض القاهرة الدولي حدثًا تجاريًا متعدد القطاعات يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات المختلفة؛ لرفع جودة المنتج المحلي ويشارك في المعرض المقام على أكثر من 16 ألف متر، 200 عارض من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى منتجات السجاد والموكيت والأثاث والصناعات الغذائية.



كما تتزامن فعاليات المعرض هذا العام مع شهر رمضان المعظم، حيث يتم عرض كافة السلع والمنتجات بتخفيضات تلبي احتياجات كافة الفئات؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين..وتشارك محافظة القاهرة في المعرض بعدد كبير من أصحاب الحرف، وصغار الصناع وشباب الخريجين.