المعيدون الجدد بجامعة بنها الأهلية يستلمون مهام عملهم

استقبل الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، المعيدين الجدد بعد صدور قرار التعاقد معهم فى الوظائف التى أعلنتها الجامعة مؤخرا، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى مشوارهم العلمى.

وأكد سوسة أن الجامعة حريصة على توفير جميع الخدمات اللوجستية لمنسوبيها، وتوفير مناخ تعليمي يساعد على مواكبة أحدث المستجدات العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة سامية العزب، مدير برنامج طب الأسنان بالجامعة، وسامية عبد الحميد، القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وشدد الدكتور جمال سوسة على حرص مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة سهير شعراوى جمعة، نائب رئيس مجلس الأمناء، على استكمال الهياكل الأكاديمية بالجامعة، وأن تكون جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة من خلال الإعلان.

وقال القائم بعمل رئيس الجامعة إنه تم تشكيل لجنة لفحص المتقدمين لشغل وظائف المعيدين واختيار الأكفأ والأنسب منهم بكل شفافية.

وأضاف أن إجمالى أعداد المتقدمين لوظائف المعيدين بلغ 4888 متقدما، وتم اختيار 70 معيد ممن تنطبق عليهم الشروط.

هذا وحرص المعيدون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة، مُعربين عن سعادتهم بهذا التكليف، واعدين بالعمل على رفع شأن الجامعة ومصلحة الطلاب.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية أعلنت عن تلقي طلبات الراغبين في التعاقد مع معيدين للعمل بكليات الجامعة المختلفة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة.

وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع.

وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات “الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال”، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.