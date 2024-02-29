حياة كريمة.. تعرف على خريطة القوافل العلاجية خلال مارس بمحافظة البحر الأحمر

تنطلق القوافل العلاجية في محافظة البحر الأحمر خلال شهر مارس تحت شعار "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في قرى ومدن المحافظة.

إليكم جدول القوافل العلاجية لهذا الشهر:

1. **الحمروين - القصير:**

- تاريخ الوصول: الجمعة 1 مارس.

- مدة البقاء: يومي الجمعة والسبت 1 و 2 مارس.

2. **المستعمرة - القصير:**

- تاريخ الوصول: الأحد 3 مارس.

- مدة البقاء: يومي الأحد والاثنين 3 و 4 مارس.

3. **أم الحويطات - سفاجا:**

- تاريخ الوصول: الثلاثاء 5 مارس.

- مدة البقاء: يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 مارس.

4. **رأس غارب:**

- تاريخ الوصول: الخميس 7 مارس.

- مدة البقاء: يومي الخميس والجمعة 7 و 8 مارس.

5. **الأمل - رأس غارب:**

- تاريخ الوصول: السبت 9 مارس.

- مدة البقاء: يومي السبت والأحد 9 و 10 مارس.

خلال هذه القوافل، ستقدم فرق الطب العلاجي خدماتها المجانية، بما في ذلك الكشوفات الطبية، وصرف العلاجات، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة. كما سيتم تنظيم ندوات توعوية للتثقيف الصحي، وسيتم التحويل إلى المستشفيات في حالات الضرورة.