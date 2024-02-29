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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد الخدمات بمركز طبى عثمان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة علي مركز طبي عثمان التابع لادارة شبرا غرب.
وتأكد وكيل الوزارة من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما تلاحظ أثناء المرور تواجد بعض الباعه الجائلين أمام مدخل المركز وتم التواصل مع مجلس المدينة في الحال وابلاغهم بسرعة اخلاء المكان تيسيرا علي المترددين من المرضي.
وأكد وكيل الوزارة علي مدير الادارة الصحية الذي حضر أثناء المرور علي ضرورة تفعيل حركة الملفات ، ورفع نسبة مؤشرات الأداء بالمبادرات الرئاسية.
كما وجه وكيل الوزارة بضرورة عمل جدول معلن للعيادات المسائية التخصصية.

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