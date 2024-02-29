وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد الخدمات بمركز طبى عثمان

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة علي مركز طبي عثمان التابع لادارة شبرا غرب.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما تلاحظ أثناء المرور تواجد بعض الباعه الجائلين أمام مدخل المركز وتم التواصل مع مجلس المدينة في الحال وابلاغهم بسرعة اخلاء المكان تيسيرا علي المترددين من المرضي.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير الادارة الصحية الذي حضر أثناء المرور علي ضرورة تفعيل حركة الملفات ، ورفع نسبة مؤشرات الأداء بالمبادرات الرئاسية.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة عمل جدول معلن للعيادات المسائية التخصصية.