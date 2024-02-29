استمرار فعاليات الفوج الثالث من برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية

تواصلت اليوم ، فعاليات الفوج الثالث من برنامج أهل مصر للشباب في المحافظات الحدودية، والتي نظمتها "الإدارة العامة لتنمية الشباب" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أكدت نادية إبراهيم السيد، مديرة الإدارة العامة لتنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن هذا الفوج هو جزء من سلسلة المعسكرات الداخلية التي تم تنظيمها خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة متحف الرمال ومنتجع العائلات، بالإضافة إلى عقد ندوة حول مشروع "رأس الحكمة ٢٠٢٤" في مجمع إعلام الغردقة، حيث قدم العقيد جوي عبد الرحيم سيد عيسى نائب المستشار العسكري شرحًا عن المشروع وأهدافه.

ويهدف مشروع "رأس الحكمة ٢٠٢٤" إلى توفير فرص عمل للشباب ومواجهة التحديات الديموغرافية، إضافة إلى استغلال الأراضي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعتبر هذا المشروع جزءًا مهمًا من خطة التنمية المصرية ٢٠٥٢.

وختم اليوم بجولة حرة بالدهار، وبذلك انتهت فعاليات الفوج الثالث بنجاح بإشراف العاملين بالإدارة العامة لتنمية الشباب.