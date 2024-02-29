محافظ الجيزة: الالتزام بضوابط إقامة الشوادر الرمضانية وموائد الرحمن لمنع إعاقة الحركة المرورية

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد الالتزام بضوابط إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان أو موائد الرحمن والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة المختصة الخاصة بعناصر السلامة والحماية المدنية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة خطط أجهزة المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء المجلس وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.



وقال المحافظ إن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الاجتماعية، بجانب تكاتف جهود كافة الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن السوق من خلال 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.



وأضاف أنه تم إنشاء 4 معارض رئيسية لـ(أهلًا رمضان) حتى الآن بأحياء العمرانية والطالبية ومراكز البدرشين والحوامدية؛ لتوفير السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، وجاري الاستعداد لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحي إمبابة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتابع - خلال اللقاء - خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية والتي تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر.



ولفت إلى أن خطة مديرية الأوقاف تضمنت أيضًا عقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بنطاق المحافظة والدفع بالواعظين لإلقاء الدروس الدينية بالتجمعات والمقاهي.



وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق بمنع الإشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل دخول وخروج المصلين ومتابعة دورية لحالة النظافة على مدار الـ24 ساعة.

كما ناقش المحافظ جهود تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أنه جار التنسيق لتوزيع 2 طن لحوم و8 آلاف كرتونة سلع تموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف .



ووجه بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهي والمحال، مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة.



وناقش خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال الشهر الكريم، حيث تم وضع مخطط يتضمن نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور والنقاط الساخنة والتي قد تعاني من تكدسات على مدار اليوم؛ للتأكد من توافر السيولة المرورية اللازمة.



وأعلن المحافظ - خلال الاجتماع - عن تنظيم أنشطة وفعاليات المسرح المتنقل لنشر الثقافة وللترفيه عن المواطنين بالمناطق المحرورمة، مستمعًا إلى خطة شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر فرق الطوارئ.



وأكد الالتزام بخطة الدولة الخاصة بإيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء طوال شهر رمضان المبارك؛ تنفيذًا للقرار الصادر بهذا الشأن، وتوفير فرق الدعم الفني وسيارات المياه النقية الصالحة للشرب للدفع بها حال حدوث أية طوارئ.