عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: الالتزام بضوابط إقامة الشوادر الرمضانية وموائد الرحمن لمنع إعاقة الحركة المرورية

محافظ الجيزة أحمد
محافظ الجيزة أحمد راشد

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد الالتزام بضوابط إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان أو موائد الرحمن والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة المختصة الخاصة بعناصر السلامة والحماية المدنية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة خطط أجهزة المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء المجلس وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.


وقال المحافظ إن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الاجتماعية، بجانب تكاتف جهود كافة الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن السوق من خلال 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة. 


وأضاف أنه تم إنشاء 4 معارض رئيسية لـ(أهلًا رمضان) حتى الآن بأحياء العمرانية والطالبية ومراكز البدرشين والحوامدية؛ لتوفير السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، وجاري الاستعداد لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحي إمبابة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 


وتابع - خلال اللقاء - خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية والتي تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر.


ولفت إلى أن خطة مديرية الأوقاف تضمنت أيضًا عقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بنطاق المحافظة والدفع بالواعظين لإلقاء الدروس الدينية بالتجمعات والمقاهي.


وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق بمنع الإشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل دخول وخروج المصلين ومتابعة دورية لحالة النظافة على مدار الـ24 ساعة.
كما ناقش المحافظ جهود تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أنه جار التنسيق لتوزيع 2 طن لحوم و8 آلاف كرتونة سلع تموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف . 


ووجه بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهي والمحال، مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة.


وناقش خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال الشهر الكريم، حيث تم وضع مخطط يتضمن نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور والنقاط الساخنة والتي قد تعاني من تكدسات على مدار اليوم؛ للتأكد من توافر السيولة المرورية اللازمة.


وأعلن المحافظ - خلال الاجتماع - عن تنظيم أنشطة وفعاليات المسرح المتنقل لنشر الثقافة وللترفيه عن المواطنين بالمناطق المحرورمة، مستمعًا إلى خطة شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر فرق الطوارئ.


وأكد الالتزام بخطة الدولة الخاصة بإيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء طوال شهر رمضان المبارك؛ تنفيذًا للقرار الصادر بهذا الشأن، وتوفير فرق الدعم الفني وسيارات المياه النقية الصالحة للشرب للدفع بها حال حدوث أية طوارئ.

الجيزة رمضان موائد الرحمن البدرشين الحوامدية أهل ا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد

أبو العينين ينعي المحامي حامد بدر الدين

برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

السيسي: مصر حريصة على دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي

بوتين: روسيا على استعداد للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي

الأهلي والزمالك.. طاقم تحكيم أجنبي يقترب من إدارة نهائي كأس مصر بالسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ