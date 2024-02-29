عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

” الفار" ضيف شرف المؤتمر العالمي للسرطان ببراغ و"الكيمياء" بباريس

الدكتور محمد الفار
الدكتور محمد الفار

اختارت اللجنة العلمية العالمية  المنظمة للمؤتمر العالمي لبحوث  وعلاجات السرطان  الدكتور محمد الفار أستاذ الكيمياء الحيوية بعلوم جامعه المنصورة ليكون ضيف شرف المؤتمر العالمي وليلقي المحاضرة الافتتاحية الشرفية به، حيث يعقد المؤتمر بمدينة براغ بجمهورية التشيك في الفترة من ٢٠ حتي ٢٢ يونيو القادم، وشعار المؤتمر هو الاكتشافات المبتكرة في بحوث السرطان وعلاجاته.
 وأعلنت جامعة المنصورة أن محاضرة الدكتور الفار ستكون بعنوان (العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للاورام من واقع خبره اربعه عقود ونظره علميه عن العلاج  بالضوء منذ عهد القدماء المصريين وحتي الآن )
ويأتي ذلك بإعتباره رائدا عالميا بمجال العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر  للسرطان.
والمحاضره ستشمل أيضا أبرز إكتشافاته الحديثة البحثية التي لعبت دورًا كبيرا بالمجال الطبي في مجالات أخري مثل الاجهاض المتكرر غير معروف السبب والمنشورة بكبري المجلات العلمية الدولية، ومنها أيضا استخدامه لمواد طبيعية تم تطويرها بتركيبات نانونية مبتكرة لتكون قادرة علي العمل كمضادات قويه للسرطان من خلال ايقاف دورة الخلية السرطانية معمليًا ودفعها لاحداث الموت المبرمج لها، وتم رصد وتصوير موت الخلايا السرطانية وضمور وتدمير بيوت الطاقة  مثل الميتوكوندريا بها باستخدام الميكروسكوب الاليكتروني  بفكرة واسلوب مبتكر.

جدير بالذكر أن العالم المصري دكتور محمد الفار سيلقي أيضًا محاضرة رئيسيه شرفية  افتتاحية بمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس في ١٧ يونيو 
ليطير بعدها مباشره لمؤتمر براغ العالمي للسرطان .
وفي اطار التقدير العلمي العالمي لمسيرة" الفار" العلمية الطويلة وما قدمه من إنجازات بحثية وتطبيقاتها الطبية لخدمة الانسانية فقد سبق ان اختارته الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم ولجنة نوبل للكيمياء بها للاستعانة بخبراته الرائدة العلمية .

جامعة المنصورة جمهورية التشيك جامعة المنصورة الميتوكوندريا المجلات العلمية الدولية اللجنة العلمية أستاذ الكيمياء الحيوية أستاذ الكيمياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: تسليم وافتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

جريمة مشينة.. مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بغزة

وزيرة الهجرة: نسعى لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني

وزيرة التعاون: 3 محاور ببرنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي

وزيرة التعليم بقطر تشيد بجهود الارتقاء بأداء المنظومة في مصر

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية للشباب 2007

الحوار الاقتصادي.. وزيرة التضامن ضيف جلسة الحماية الاجتماعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ