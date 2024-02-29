” الفار" ضيف شرف المؤتمر العالمي للسرطان ببراغ و"الكيمياء" بباريس

اختارت اللجنة العلمية العالمية المنظمة للمؤتمر العالمي لبحوث وعلاجات السرطان الدكتور محمد الفار أستاذ الكيمياء الحيوية بعلوم جامعه المنصورة ليكون ضيف شرف المؤتمر العالمي وليلقي المحاضرة الافتتاحية الشرفية به، حيث يعقد المؤتمر بمدينة براغ بجمهورية التشيك في الفترة من ٢٠ حتي ٢٢ يونيو القادم، وشعار المؤتمر هو الاكتشافات المبتكرة في بحوث السرطان وعلاجاته.

وأعلنت جامعة المنصورة أن محاضرة الدكتور الفار ستكون بعنوان (العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للاورام من واقع خبره اربعه عقود ونظره علميه عن العلاج بالضوء منذ عهد القدماء المصريين وحتي الآن )

ويأتي ذلك بإعتباره رائدا عالميا بمجال العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للسرطان.

والمحاضره ستشمل أيضا أبرز إكتشافاته الحديثة البحثية التي لعبت دورًا كبيرا بالمجال الطبي في مجالات أخري مثل الاجهاض المتكرر غير معروف السبب والمنشورة بكبري المجلات العلمية الدولية، ومنها أيضا استخدامه لمواد طبيعية تم تطويرها بتركيبات نانونية مبتكرة لتكون قادرة علي العمل كمضادات قويه للسرطان من خلال ايقاف دورة الخلية السرطانية معمليًا ودفعها لاحداث الموت المبرمج لها، وتم رصد وتصوير موت الخلايا السرطانية وضمور وتدمير بيوت الطاقة مثل الميتوكوندريا بها باستخدام الميكروسكوب الاليكتروني بفكرة واسلوب مبتكر.

جدير بالذكر أن العالم المصري دكتور محمد الفار سيلقي أيضًا محاضرة رئيسيه شرفية افتتاحية بمؤتمر الكيمياء العالمي بباريس في ١٧ يونيو

ليطير بعدها مباشره لمؤتمر براغ العالمي للسرطان .

وفي اطار التقدير العلمي العالمي لمسيرة" الفار" العلمية الطويلة وما قدمه من إنجازات بحثية وتطبيقاتها الطبية لخدمة الانسانية فقد سبق ان اختارته الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم ولجنة نوبل للكيمياء بها للاستعانة بخبراته الرائدة العلمية .