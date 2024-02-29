عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 ملايين جنيه.. تحقيقات اختلاس مندوب مبيعات أموال شركة أجهزة كهربائية شهيرة|انفراد

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته باتهامات استغلال وظيفته واختلاس مبلغ مليون وخمسمائة جنيه، وتزوير المستندات وكذا الاستيلاء على مبلغ 2.2 مليون جنيه من تاجر.

حالة المرور اليوم.. استقرار حركة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة

فيديوهات وأوضاع إباحية| تفاصيل مثيرة في أكبر قضية قاصرات

مقاطع إباحية | نص تحقيقات الـ FBI في أكبر قضية لاستغلال القاصرات

المشدد 15 عاما لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية السويس"

تفاصيل إحالة مندوب مبيعات للجنايات

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 16070 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 200 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، ورقم 3 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، قيام المتهم م م ت 50 عاما مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة، لانه في غضون عامي 2021 و2022 بدائرة قسم الدقي بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة مندوب مبيعات وتحصيل بشركة أجهزة كهربائية شهيرة، لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتبين من تحقيقات النيابة أن مندوب مبيعات إحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة اختلس مبلغ 1574486 جنيها أي مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيها المسلمة له من “ت. ا” أحد التجار المتعاملين مع الشركة المار بيانها وفقا لاختصاصات وظيفته لتوريدها إلى جهة عمله وفاء بمديونية سالف الذكر واجبة الأداء عليه لصالح جهة عمل المتهم خلال عامي 2021 و2022 فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

كما شرحت التحقيقات في قضية مندوب مبيعات شركة الأجهزة الكهربائية الشهيرة، أنه ارتكب تزويرا في محررات الخاصة بإحدى الشركات المساهمة - شركة الأجهزة الكهربائية - عدد 36 إيصال استلام نقدية منسوب صدورهم للشركة لإثبات استلامه المبالغ المالية من التاجر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها وأثبت فيها استلامه المبالغ المالية محل الاتهام أولا من التاجر لتوصيلها إلى الشركة وفاء بمديونية سالتاجر لصالحها وذيلها بتوقيعاته، واستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.

ووجهت النيابة العامة لـ مندوب مبيعات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم بالدولة بنصيب في رأس مالها وهي عدد سبع مصادقات حسابية المنسوب صدورها لها لإثبات اعتماد التاجر لصحة مبالغ المديونية الواردة بها كونها واجبة الأداء عليه لصالح الشركة، كما توصل إلى الاستيلاء على أموال التاجر المجني عليه بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استولى على 2259713 جنيه أي مليونان ومائتين وتسعة وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيها، المملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود واقعة مزورة وهي ايهامه بقبول الشركة جهة عمله التعامل مع المجني عليه بنظام الدفه المقدمة وقبولها استلامه تلك المبالغ.

مندوب مبيعات اجهزة كهربائية الأموال العامة العليا الأجهزة الكهربائية تزوير المستندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

موضوعات متعلقة

حالة المرور اليوم.. استقرار حركة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة

فيديوهات وأوضاع إباحية| تفاصيل مثيرة في أكبر قضية قاصرات

مقاطع إباحية | نص تحقيقات الـ FBI في أكبر قضية لاستغلال القاصرات

المشدد 15 عاما لمتهم في إعادة محاكمته بـ"خلية السويس"

شاهدة على واقعة جواهرجي بولاق: المتهم كان رايح جاي بشنطة ونضارة| فيديو

قرار عاجل بشأن محاكمة متهمي استهداف كنيسة المرج

قرار عاجل لمتهم بـ قضية أحداث الزيتون

إنفراد.. أول فيديو للمتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق قبل تنفيذ الجريمة

ترشيحاتنا

بيشرب مخدرات .. محامي حبيبة الشماع يكشف لـ صدى البلد مفاجأة مدوية|فيديو

مفاجأة من اتحاد الكرة بشأن حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه

4 ملايين جنيه.. تحقيقات اختلاس مندوب مبيعات أموال شركة أجهزة كهربائية شهيرة|انفراد

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم هدفه السمو بالأخلاق وتهذيب النفس

مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ