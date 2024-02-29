كلوب يثير التساؤلات حول مشاركة محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست

أثار يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الشكوك حول إمكانية مشاركة نجمه محمد صلاح في مباراة فريقه ضد نوتنجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وفي تصريحات نُشِرت على موقع النادي، قال كلوب: "هل سيتمكن محمد صلاح من المشاركة في مباراة نوتنجهام فورست يوم السبت؟ لا يمكنني الجزم بذلك".

غاب محمد صلاح وعدد من نجوم الفريق عن مباراة ساوثمبتون يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تعليقه على غياب داروين نونيز ومحمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي عن مباراة نوتنجهام، صرح كلوب: "لا أملك معلومات كافية".

ويعاني محمد صلاح من تجدد إصابته في العضلة الخلفية، مما أثر على قدرته على المشاركة في المباريات الأخيرة.