وفد رفيع المستوي من المجلس الدولي للمطارات يشيد بتطوير مطار القاهرة

نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، زيارة لوفد مجلس المطارات الدولي المشارك في مؤتمر القاهرة 2024 ACI Africa، الذي يضم كلا من لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات-إقليم إفريقيا وعلي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لاقليم افريقيا بزيارة لمطار القاهرة الدولي.

وخلال الزيارة تم الاطلاع علي احدث التطورات بمطار القاهرة الدولي حيث شاهد الوفد المشاية الكهربائية التي تربط بين الجراج متعدد الطوابق ومبانى الركاب ‏وتحتوى على 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية ومزودة بعربات اخدم نفسك وعربات الجولف كار.

كما تم زيارة الجراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة ‏بمساحه للدور 18000 م2 ومساحة اجمالية 90000 متر بالإضافة الي ساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ‏ومينى باص، وزيارة المحطة الجديدة للطاقة الشمسية التي تم تنفيذها أعلى الجراج متعدد الطوابق ‏بهدف دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران.

‏وقد تم تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة الموبايل واللاب توب تستمد طاقتها من المحطة ‏الشمسية و في نهاية الجولة قام الوفد بزيارة مكتب المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات.

و أشاد الوفد بتنظيم الشركة القابضة للمؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر كأحد أهم أعضاء المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا وممثل افريقيا في المجلس العالمي للمطارات كما أشاد الوفد بمدي التطور الذي يتم بمطار القاهرة الدولي ومواكبته لأحدث النظم في مجال المطارات.