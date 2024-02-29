بعد تدخل برلماني.. استحداث نظام الدفع النقدي للسائحين الروس لدخول المواقف الأثرية

تمكنت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، من حل أزمة السائحين الروس الذين كانوا يعانون من عدم دخول المواقع الاثرية والمتاحف، بسبب وقف بطاقات الائتمان الخاصة بهم بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وذكرت "عمر"، أن هناك العديد من الشكاوى وردت بشأن تلك الأزمة، تؤثر على الدخل السياحي، بسبب غضب هؤلاء السائحين الذين يعودون إلى بلادهم نتيجة تلك المعوقات.

وأوضحت النائبة أنها لتلافي تلك الأزمة والحفاظ على السائحين، تواصلت مع الدكتور خالد شري، مساعد وزير السياحة للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم حل المشكلة من خلال عمل أيقونة مخصصة لهم على السيستم ويتم من خلالها ادخال الاسم ورقم الباسبور ويسمح لهم بعد ذلك بالدفع النقدي.

وأكدت النائبة أنه بدأ التطبيق بنجاح في متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء.