إسرائيليون يقاضون رويترز وأسوشيتد برس بسبب طوفان الأقصي

رفعت عائلات الضحايا الخمسة الذين قُتلوا خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي في مهرجان نوفا الموسيقي في إسرائيل، دعوى قضائية ضد كل من وكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية بسبب اتهامات بأن الصحفيين التابعين لهم مرتبطين بحركة حماس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتزعم الدعوي أن وكالتين، من بين أكبر وكالات الأنباء في العالم، استأجرتا صحفيين تابعين لحركة حماس من غزة الذين علموا أن الهجوم المفاجئ كان قادمًا وفشلوا في منع وقوع جرائم مروعة بحق إسرائيليين.

وتزعم التقارير العبرية التابعة للاحتلال أن رويترز وأسوشيتد برس نشرتا تقارير وصور التقطها الصحفيون التابعون لها أثناء مشاركتهم في الهجمات على مستوطنات غلاف غزة. وجاء في الدعوى القضائية أن المؤسسات الإخبارية “مسؤولة عن الأضرار والأفعال المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبها صحفيوها”.