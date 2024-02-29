قصور الثقافة تنظم حفلا فنيا لأطفال مستشفى علاج السرطان بسوهاج

نظم فرع ثقافة سوهاج مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد ضمن خطة وزارة الثقافة.

وفي السياق أقام قسم المواهب احتفالية لأطفال مستشفى علاج السرطان، تضمنت عددا من الفقرات الفنية لإدخال البهجة في نفوسهم، منها فقرة إلقاء شعر وغناء، وإنشاد ديني، هذا إلى جانب عرض مسرح عرائس لدعم الأطفال وتشجيعهم على مواجهة الصعاب والتمسك بالأمل وعدم اليأس.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عقد بيت ثقافة المراغة لقاء بعنوان "أطفال الدمج وقبول الآخر" تضمن مناقشة كيفية التعامل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأهمية دمجهم في المجتمع، من ناحية أخرى نظم قصر ثقافة طهطا مسابقة اكتشاف مواهب فنية بالتعاون مع إدارة طهطا الأزهرية بحضور إلهام قناوي وكيل إدارة الأزهر، وحسين عقيلي - عضوا لجنة التحكيم، فيما عقد نادي أدب بيت ثقافة جهينة لقاء لمناقشة أعمال عدد من الشعراء والمبدعين.