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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

صلاح
صلاح

أكدت تقارير إنجليزية اليوم الخميس صحة الأخبار المتداولة حاليا حول رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول وانتقاله إلى دوري روشن السعودي.

ووفقاً لموقع "ليفربول إيكو"، يخطط الدوري السعودي للمحترفين شن هجوم على الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعتبر نجم ليفربول محمد صلاح هدفًا رئيسيًا للانتقالات.

ونقل الموقع الإنجليزي عن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الدوري السعودي للمحترفين تأكيده أنهم يعتزمون الاستمرار في استقطاب لاعبين من كبريات الدوريات الأوروبية إلى دوري روشن، بعد أن أنفقوا مبلغًا يقدر بحوالي 700 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي على ضم لاعبين جدد.

وأشار الموقع إلى أن فاتورة أجور فريق ليفربول ارتفعت بمقدار 7 ملايين جنيه إسترليني للسنة المالية 2022/23، وذلك بعد تجديد عقد النجم محمد صلاح، إذ احتل الريدز المركز الأول في قائمة الأندية الإنجليزية من حيث الإنفاق على الأجور.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويتقدم على مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

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