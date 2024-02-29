جذب استثمارات تصل لـ 150 مليار دولار من رأس الحكمة .. تفاصيل

توقع الدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد بأن يجذب مشروع رأس الحكمة استثمارات بقيمة 150 مليار دولار للدولة المصرية.

وأوضح " ندا " عبر لقائه لبرنامج " صناع القرار " والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مشروع رأس الحكمة يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصري ، واقتصاد مباشر يمثل إضافة حقيقية للإنتاج.

ووصف " ندا " مشروع رأس الحكمة بقبلة الحياة التي تأتي في وقت حاجة وطنية .

وتابع : الانضمام لمجموعة " بريكس " يقلل الضغط على طلب الدولار ، منوها أنه لا يرى اي مخاوف من التعويم وأن سعر الصرف للدولار سيكون ما بين 40 إلى 45 جنيها .