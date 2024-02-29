قطر: هناك مؤشرات لبداية مجاعة حقيقية في شمال غزة

اجتمعت وزير الدولة للتعاون الدولي القطري لولوة الخاطر، مع نائبي وزيري الخارجية والداخلية التركيين على هامش ‎منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات في قطاع ‎غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وسبل تعاون البلدين في إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.

وشددت وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل أولوية قصوى لدولة قطر، في ظل الانتهاكات الصارخة والعقاب الجماعي للمدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات لبداية مجاعة حقيقية في شمال غزة، صنعها الحصار والقصف والتخاذل.

وأوضحت أن دولة قطر تواصل جهود وساطتها مع شركائها من أجل التهدئة في غزة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل شهر ‎رمضان المبارك، معربة عن تطلع دولة قطر لاستمرار تعاونها الوثيق مع الجمهورية التركية، لا سيما في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية.

ومن جانبه، شدد نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.