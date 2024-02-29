عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: هناك مؤشرات لبداية مجاعة حقيقية في شمال غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمعت وزير الدولة للتعاون الدولي القطري لولوة الخاطر، مع نائبي وزيري الخارجية والداخلية التركيين  على هامش ‎منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات في قطاع ‎غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وسبل تعاون البلدين في إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.

وشددت وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل أولوية قصوى لدولة قطر، في ظل الانتهاكات الصارخة والعقاب الجماعي للمدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات لبداية مجاعة حقيقية في شمال غزة، صنعها الحصار والقصف والتخاذل.

وأوضحت أن دولة قطر تواصل جهود وساطتها مع شركائها من أجل التهدئة في غزة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل شهر ‎رمضان المبارك، معربة عن تطلع دولة قطر لاستمرار تعاونها الوثيق مع الجمهورية التركية، لا سيما في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية.

ومن جانبه، شدد نائب وزير الخارجية بالجمهورية التركية على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ترشيحاتنا

السفير البريطاني: سعداء بالتجربة المصرية في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

غدا.. الصحفيين تعقد الاجتماع العادى الأول للجمعية العمومية

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدا من 240 ألف جنيه

الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

غدا.. دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بالتعدي على طبيب المطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت قصير.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أيهما أحلى؟.. هند عبد الحليم قبل وبعد عمليات التجميل

ستان جريء.. عبير صبري تبهر متابعيها بإطلالة باللون الأحمر| شاهد

12 برج حالهم هيتغير.. تأثير 29 فبراير والسنة الكبيسة على الأبراج

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ