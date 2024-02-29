محكمة عسكرية صومالية تحكم على ستة مغاربة بالإعدام بتهمة الإرهاب

حكمت محكمة عسكرية في شمال الصومال على ستة مواطنين مغاربة بالإعدام بتهم الإرهاب، حيث أصدر قاض في محكمة مدينة بوصاصو اليوم الخميس أحكاما على تسعة مشتبه بهم، بينهم سبعة أجانب.



وقال العقيد علي إبراهيم عثمان، نائب رئيس المحكمة، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية، إن ستة مغاربة، أدينوا بأنهم أعضاء في مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، سيواجهون عقوبة الإعدام، وقال إن إثيوبيا وصوماليا حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما وجدت المحكمة أن متهماً صومالياً آخر غير مذنب.

وقال عثمان إن المتشددين الأجانب متهمون بالتدريب مع تنظيم داعش في قاعدتهم بجبال كال ميسكات في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال، مضيفا "لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وإراقة الدماء".



ومن خلال مترجم في المحكمة ومحاميهم، قال الأجانب المتهمون إنهم تعرضوا للتضليل فيما يتعلق بالتدريب مع الجماعة ويريدون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بحجة أنهم استسلموا طوعا لقوات الأمن.

وأشار عثمان إلى أن المحكمة تواصلت مع أهالي المتهمين ووفرت لهم مترجما ومثلهم محام، موضحا "بعد كل إجراءات المحكمة، بما في ذلك جلسات الاستماع وتقديم الأدلة ضد الرجال، أصدرت المحكمة الأحكام، لكن يمكنهم تقديم استئناف خلال 30 يومًا وإلا سيتم تنفيذ الحكم".

وتابع "اعترف المغاربة أمام المحكمة بأنهم كانوا أعضاء في داعش لمدة عامين".

وليس من الواضح ما إذا كان الشهود الذين يدعمون قضية الادعاء قد أدلوا بشهادتهم في المحكمة.

وحدد عثمان المغاربة وهم محمد حسن، وأحمد نجوي، وخالد لاثا، ومحمد بنو محمد أحمد، ورضوان عبد القادر عثماني، وأحمد حسين إبراهيم.