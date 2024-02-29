الوفد يناقش جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا القادم..ويمامة: لا عداوة مع أحد

عقد الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اجتماعا مع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب، وناقش الإجتماع جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا القادم.

وأكد الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه لا يوجد بينه وبين أي احد من أعضاء الحزب عداوة أو خصومة شخصية ويكن كل الحب والاحترام لأعضاء الحزب قائلا:" كل ما يهمني هو مصلحة الحزب وأنا على مسافة واحدة من الجميع ".

وقال رئيس الوفد، إن هناك شائعات تتضمن اني تلقيت تبرعات مادية خلال ترشحي في انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا ولم أتلقي أي تبرع من أفراد أو جهات أو مؤسسات وتحملت كافة المصاريف على نفقتي الشخصية لأن الترشح كان من أجل مصلحة الوطن وأهمية مشاركة الحزب في استحقاق هام وهو استحقاق رئاسة الجمهورية .

وأشار رئيس الوفد إلى أن اللجنة الخماسية التي تحقق مع أمين صندوق الوفد من المقرر أن تنهي عملها وتقدم تقريرها يوم الـربعاء القادم، وكذلك تباشر النيابة العامة التحقيقات في الشق الجنائي في ذلك المضوع، وأن ما تنتهي إليه النيابة العامة سيكون ملزماً.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن انعقاد الهيئة العليا يوم الأثنين المقبل لمناقشة انتخاب رئيس الهيئة البلمانية ،وانتخاب عضوان من الهيئة العليا لمجلس إدارة جريدة الوفد.