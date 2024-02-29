هتـ.ك عرض 93 امرأة| الحكم بالإعدام على طبيب روض الفرج.. تفاصيل

تعتبر قضية الطبيب المتهم بارتكاب جرائم الاعتداء في منطقة روض الفرج بالقاهرة من بين القضايا الجنائية البارزة التي شغلت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة، حيث أثارت هذه الجرائم استياءً واسعًا في المجتمع، وتطلبت تدخل السلطات القضائية للكشف عن حقيقة الأمور وتقديم العدالة للضحايا.

